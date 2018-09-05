МАРТ: работа по введению механизма регистрации цен на лекарства будет открытой

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по введению механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства будет построена в открытом режиме. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, не приведет ли внедрение этой системы к росту цен на лекарственные средства или их дефициту на белорусском рынке, Владимир Колтович отметил, что действие системы референтного ценообразования распространится только на лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. "Будет разработан перечень своего рода жизненно важных лекарств. Думаю, что работу мы построим в абсолютно открытом режиме, - сказал он. - Первое, что мы сделаем - встретимся со всеми производителями, которые имеют здесь дистрибьюторов, и импортерами и поговорим, как нам организовать работу таким образом, чтобы избежать возможных рисков".

По словам министра, создание референтной системы ценообразования в Беларуси является новым направлением и должно прежде всего решать задачу не навредить. Поэтому Министерством антимонопольного регулирования и торговли предложены новые подходы: экономическое обоснование цены производителя и импортера на лекарства и соотнесение данной цены с ценами на сопредельных рынках.

"Задачи две: ассортимент лекарств на аптечных полках должен быть достаточно широк и чтобы при широком ассортименте мы пришли к балансировке цен с рынками стран, которые с нами граничат. В рамках реализации указа №345 будет разработано положение, которое определит 14 референтных стран, и мы будем сопоставлять цены на оптовых рынках этих стран и Республики Беларусь, а также работать с производителями и импортерами по достижению баланса данных цен", - резюмировал Владимир Колтович.

Как сообщалось, указом №345 от 22 августа 2018 года предусматривается введение в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования.-0-

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