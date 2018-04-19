Масштабная презентация белорусской техники и товаров прошла в Кишиневе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусской техники и товаров открылась сегодня во Дворце Республики Кишинева. Масштабная презентация организована в рамках молдавско-белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.

На выставке представлены 30 ведущих белорусских организаций и сотни популярных белорусских брендов в таких сферах, как машиностроение, нефтехимия, наука и технологии, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и продовольствие. Ряд участников выставки уже работают в Молдове, другие приехали в Кишинев в поисках деловых партнеров.

Организатором бизнес-форума и выставки является Белорусская торгово-промышленная палата. Оператор выставки - "Белинтерэкспо". Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Молдове и Торгово-промышленной палаты Молдовы.-0-