МАЗ планирует удвоить продажи автотехники в Ярославскую область

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" планирует в 2018 году удвоить продажи автотехники в Ярославскую область, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Минский автозавод посетила делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым. "Делегация побывала на обширной выставке автотехники, завершили встречу переговоры. Ярославскую область интересуют белорусская автотехника. По прогнозам, в 2018 году продажи МАЗ в Ярославской области вырастут вдвое. Только грузовиков планируется поставить около 100 экземпляров", - говорится в сообщении.

Дмитрий Миронов лично протестировал технику МАЗ. Во время экскурсии он сел за руль седельного тягача МАЗ-5440C9, после чего опробовал городской низкопольный автобус МАЗ-203015. "Техника очень удобная. Современное эргономичное рабочее место, широкий обзор - все очень удобно и комфортно. Это касается и грузовика, и автобуса", - поделился впечатлениями губернатор.

В настоящее время двигателями Ярославского моторного завода оснащаются более 60% грузовиков, выпускаемых Минским автозаводом. Большая их часть поступает на российский рынок.-0-

Фото с сайта предприятия