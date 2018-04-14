МАЗ планирует удвоить продажи автотехники в Ярославскую область

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" планирует в 2018 году удвоить продажи автотехники в Ярославскую область, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Минский автозавод посетила делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым. "Делегация побывала на обширной выставке автотехники, завершили встречу переговоры. Ярославскую область интересуют белорусская автотехника. По прогнозам, в 2018 году продажи МАЗ в Ярославской области вырастут вдвое. Только грузовиков планируется поставить около 100 экземпляров", - говорится в сообщении.
Дмитрий Миронов лично протестировал технику МАЗ. Во время экскурсии он сел за руль седельного тягача МАЗ-5440C9, после чего опробовал городской низкопольный автобус МАЗ-203015. "Техника очень удобная. Современное эргономичное рабочее место, широкий обзор - все очень удобно и комфортно. Это касается и грузовика, и автобуса", - поделился впечатлениями губернатор.
В настоящее время двигателями Ярославского моторного завода оснащаются более 60% грузовиков, выпускаемых Минским автозаводом. Большая их часть поступает на российский рынок.-0-
Фото с сайта предприятия
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