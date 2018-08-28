МАЗ разработает автобус для африканских дорог

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод планирует разработать специальный автобус для стран Африки. Такая информация размещена на сайте Министерства промышленности, сообщает БЕЛТА.
"Пригородный автобус будет спроектирован с учетом особенностей стран Африканского континента. Он сможет свободно ездить по различным дорогам, в том числе грунтовым. Автобус будут отличать высокий клиренс, неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Кроме того, в нем установят мощный кондиционер - с учетом жаркой африканской погоды", - говорится в сообщении.
Ранее на Минском автозаводе уже выпустили в качестве эксперимента один автобус для Африки. МАЗ-131020 создан на основе шасси грузового автомобиля с простым кузовом, а на крыше размещена площадка для багажа с лестницей. Салон вмещает 65 пассажиров. Автобус-внедорожник может использоваться там, где обычные автобусы проехать не могут.-0-
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