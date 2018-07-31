31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебельная фабрика в Ивацевичах начнет работу в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас реализуется проект по созданию в Ивацевичах мебельной фабрики немецкой компании Polipol. В июне в Польшу отправились несколько десятков человек для обучения технологиям производства. Эта фабрика должна заработать к концу года. Планируется, что вся производимая мебельная продукция будет поставляться на европейский рынок", - сказал Виктор Кашпей.
Как сообщалось, немецкая компания Polipol при содействии концерна "Беллесбумпром" открывает мебельное производство в Ивацевичах. Производство будет экспортно ориентированным. Будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест. Планируется к 2020 году выйти на производство 12 тыс. комплектов мебели в месяц.-0-
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