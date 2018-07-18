Механизм понижения цены при повторной продаже на аукционе объектов госсобственности изменят

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесут изменения в механизм понижения цены при повторной продаже объектов госсобственности на аукционе, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.

"Одно из наших предложений касается вопросов понижения начальной цены при повторной продаже на аукционе. Сейчас механизм предполагает постепенное уменьшение - сначала на 20%, потом на 50%, 80%. Мы предлагаем в случаях, когда объекты выставляются на торги не первый раз, понижать цену сразу до 50%. Это позволит сократить затраты на содержание объекта, подготовку аукционов, более оперативно реализовывать лоты", - отметила Галина Степуренко.

Она проинформировала, что уже подготовлен проект изменений в действующее законодательство, с учетом предложений доработан указ №294 "О порядке распоряжения государственным имуществом".

Также комитет государственного имущества Мингорисполкома видит необходимость в совершенствовании процедуры проведения торгов. "Часто приходится сталкиваться с недобросовестными участниками аукционов, которые "нагоняют" цену, а потом не платят", - сказала Галина Степуренко.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-