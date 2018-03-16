Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах - Кобяков

16 марта, Ганцевичский район /Корр. БЕЛТА/. Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня во время рабочей поездки в Ганцевичский район Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе правительства доложили о социально-экономическом развитии Ганцевичского района, перспективах малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест. За 2017 год в районе создано 10 микро- и малых организаций. Андрей Кобяков поинтересовался, как местные органы власти взаимодействуют с новыми предприятиями, какую поддержку оказывают им, налажена ли конструктивная работа с банками. "Если в районе за прошлый год создано всего 10 предприятий, то каждое из них председатель райисполкома должен знать: чем они занимаются, какие у них планы, есть ли проблемы, чтобы власти оказали разумную поддержку. Ведь от этого напрямую зависит создание новых рабочих мест", - отметил он.

Например, в районе создаются транспортные компании. На первоначальном этапе они планируют заниматься грузоперевозками, но в дальнейшем могли бы организовать и пассажирские перевозки. При этом для государственных и частных перевозчиков должны быть справедливые условия. "Нельзя, чтобы один снял все сливки, а нерентабельное и убыточное досталось другому. Должен быть разумный баланс. Нужно помогать создать равные условия для конкуренции, чтобы в конце концов выиграли потребители", - считает Андрей Кобяков.

Во время рабочей поездки обсуждалось развитие социальной инфраструктуры в Ганцевичском районе. Местные власти озвучили предложение по строительству спортивного комплекса. Глава правительства согласился, что району не хватает современного центра для занятий спортом, и поручил проработать этот вопрос с Брестским облисполкомом, продумать источники финансирования.

Андрей Кобяков посетил сегодня в Ганцевичском районе ОАО "Завод Модуль", Ганцевичский завод крупнопанельного домостроения, научно-экспериментальную базу "Журавинка" Центрального ботанического сада НАН, ферму ОАО "Любашево", центральную районную больницу и станцию переливания крови, которая по объемам переработки плазмы крови занимает второе место в стране после Минска. Закуплена ультрафильтрационная кассетная система "РеШсоп", что позволяет уйти от применения в производстве энергоемкой лиофильной сушки и получать препараты крови методом ультрафильтрации (впервые в Беларуси).

Премьер-министр по итогам посещения Ганцевичской ЦРБ дал поручения по совершенствованию организации медицинской помощи населению.-0-

Премьер-министр Андрей Кобяков посетил ОАО "Завод Модуль".

Премьер-министр Андрей Кобяков посетил Ганцевичский завод крупнопанельного домостроения.

Премьер-министр Андрей Кобяков и заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время посещения научно-экспериментальной базы "Журавинка" Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Андрей Кобяков 16 марта посетил Ганцевичскую центральную районную больницу.

В Беларуси активизируют создание в регионах советов по развитию предпринимательства В стране уже сделаны определенные шаги для либерализации условий ведения бизнеса, главой государства в 2017 году подписаны соответствующие документы, принимаются нормативные правовые акты в их развитие.

Фото Андрея Покумейко