Международный концерн электроприводной техники стал резидентом СЭЗ "Минск"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятый с начала года резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск" - им стало иностранное унитарное производственное предприятие "СЕВ-Евродрайф", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Инвестпроектом предусмотрено строительство на территории СЭЗ завода по производству промышленных компонентов приводной, электроприводной техники, сборке и изготовлению других изделий из металла, а также строительство сервисного обслуживания продукции компании SEW Eurodrive.

Планируется запустить производство в I квартале 2022 года. В проекте будут применяться современные технологии, обеспечивающие высокий уровень технологичности, улучшение условий труда работающих, и новейшие разработки инвестора предприятия - компании-собственника SEW Industrial Gears Ltd. Она же станет основным потребителем производимой в Беларуси продукции "СЕВ-Евродрайф" для нужд производств приводной техники. Речь о таких товарах, как мотор-редукторы, электродвигатели, индустриальные редукторы, приводная электроника, программное обеспечение и средства диагностики.

SEW Eurodrive - международный немецкий концерн электроприводной техники, одна из ведущих компаний на мировой рынке в этой отрасли. Штаб-квартира корпорации расположена в Брухзале, Германия. Имеются представительства более чем в 50 странах мира.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. На площади в 2,6 тыс. га расположились свыше 110 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. За 20 лет существования СЭЗ привлечено инвестиций в основной капитал около $2 млрд (в том числе за последние 10 лет - $1,6 млрд), создано более 24 тыс. новых рабочих мест. Предприятия поставляют продукцию в 79 стран мира. В 2018 году планируется увеличение территории свободной экономической зоны до 2791,4 га за счет включения в ее границы земель в столице, Молодечно и Жодино.-0-