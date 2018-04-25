25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа обсудила предложения об изменении ставок НДС. Такая информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

Уравнять ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и установить единую, общую ставку на уровне 16-18% - такое предложение прозвучало на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси. Как считают в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, который высказал такое предложение, применение унифицированной ставки НДС создаст равные условия для плательщиков указанного налога. Вместе с тем со стороны Белорусского союза налогоплательщиков внесено встречное предложение - снизить льготную 10-процентную ставку НДС, применяемую плательщиками в установленном законодательством порядке, и установить по примеру Франции пониженную ставку НДС в размере 5,5-7% для отдельных видов товаров, работ и услуг.

Решено рассмотреть оба предложения. С целью дополнительного изучения вопросов принято решение провести ряд вариантных расчетов для определения эффекта, который может иметь упразднение пониженной ставки и установление единой ставки НДС на уровнях 20%, 18%, 16%, а также влияния такого шага на индекс потребительских цен. Белорусскому союзу налогоплательщиков поручено подготовить и представить членам межведомственной рабочей группы необходимую информацию для рассмотрения предложения о снижении 10-процентной ставки НДС в отношении отдельных товаров, работ и услуг.

Также рассматривались вопросы, касающиеся отдельных положений статьи 102 "Ставки налога на добавленную стоимость" Налогового кодекса. В частности, речь шла об условиях и порядке подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, о возможности отмены предусмотренных нормами статьи ставок 9,09% и 16,67% и других аспектах.

Во время заседания обсуждались положения, определяющие условия, порядок и сроки возврата НДС иностранным лицам при приобретении товаров через магазины, а также ряд норм, регулирующих порядок исчисления НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Свои аргументы, предложения и замечания по ряду вопросов, которые обсуждали в этот день члены межведомственной рабочей группы, предложено представить Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству по налогам и сборам, Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ и другим организациям.-0-