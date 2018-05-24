Межведомственная рабочая группа рассмотрела предложения по налогу на прибыль

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная межведомственная рабочая группа обсудила предложения Министерства по налогам и сборам по корректировке главы 14 "Налог на прибыль" Налогового кодекса. Такая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА.

На очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, были рассмотрены отдельные вопросы нормирования некоторых расходов для целей налогообложения. Участники заседания обсудили ряд предложений, подготовленных Министерством по налогам и сборам для включения в главу 14 "Налог на прибыль" Налогового кодекса. Эти предложения касаются вопросов налогового учета потерь (недостач), налогового учета услуг по "внешнему" управлению организацией (предприятием), а также введения понятия необоснованной налоговой выгоды. Так, МНС предлагает учитывать в затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) технологические (неизбежные) потери полностью - без нормирования, а также придерживаться утвержденных законодательством норм естественной убыли для учета при налогообложении налогом на прибыль потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и реализации материально-производственных запасов. Кроме этого, предлагается конкретизировать, что подразумевается под технологическими (неизбежными) потерями.

По итогам обсуждения решено одобрить в целом предложение МНС о включении в главу 14 Налогового кодекса положений, регулирующих порядок налогового учета технологических потерь и потерь от недостачи. Налоговому ведомству предложено доработать представленную редакцию положений, в том числе дополнить их нормой, предусматривающей утверждение плательщиками норм естественной убыли по согласованию с собственником (учредителем) организации в случае отсутствия таких норм, установленных законодательством. В то же время участники заседания признали преждевременной реализацию предложения налогового ведомства о включении в главу 14 Налогового кодекса понятия "необоснованная налоговая выгода". Кроме того, одобрено установление ограничения в размере 5 тыс. базовых величин в год в отношении затрат на оплату услуг по "внешнему" управлению организацией (предприятием), оказываемых индивидуальными предпринимателями и организациями, применяющими особые режимы налогообложения.

С учетом поступивших предложений Министерству финансов и МНС поручено проработать вопросы, связанные с включением в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, стоимости работ по благоустройству населенных пунктов, выполняемых в соответствии с предписаниями местных органов исполнительной власти, и вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета), а также вопрос об отмене ограничения по включению в затраты оплаты дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день.-0-