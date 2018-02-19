19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (МФК) планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле, сообщила сегодня журналистам глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина перед началом встречи с депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня мы рассматриваем подготовку новой программы консультативной помощи Беларуси. Она будет нацелена на совершенствование деловой среды, инвестиционного климата, и мы смотрим на несколько компонентов, которые могли бы войти в такую программу. Предполагается, что она будет рассчитана на 4 года", - отметила глава представительства Международной финансовой корпорации. Активная фаза реализации программы должна начаться в марте-апреле 2018 года, уточнила она.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4322 BYN
|2.43 BYN
|2.4355 BYN
|USD
|1.9605 BYN
|1.959 BYN
|1.961 BYN
|RUB
|3.4775 BYN
|3.466 BYN
|3.475 BYN