19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (МФК) планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле, сообщила сегодня журналистам глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина перед началом встречи с депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем подготовку новой программы консультативной помощи Беларуси. Она будет нацелена на совершенствование деловой среды, инвестиционного климата, и мы смотрим на несколько компонентов, которые могли бы войти в такую программу. Предполагается, что она будет рассчитана на 4 года", - отметила глава представительства Международной финансовой корпорации. Активная фаза реализации программы должна начаться в марте-апреле 2018 года, уточнила она.

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