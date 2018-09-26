Минэкономики Беларуси будет сотрудничать с китайской корпорацией "Цзянсу СОХО"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Беларуси и китайской корпорацией Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd. ("Цзянсу СОХО") подписан во время встречи министра экономики Дмитрия Крутого с председателем правления китайского холдинга Ван Чжэнси, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

Документ направлен на увеличение и диверсификацию экспортно-импортных поставок, а также получение возможности привлекать ресурсы инвестиционного фонда "Один пояс, один путь" для финансирования проектов на территории Беларуси.

Холдинг "Цзянсу СОХО" - крупнейшая государственная компания китайской провинции Цзянсу, подчиненная народному правительству провинции. В корпорации работает около 8 тыс. сотрудников. Уставной капитал составляет около $433 млн, годовой доход превышает $2,3 млрд, общие активы - около $4,5 млрд. Правительство Цзянсу назначило холдинг "Цзянсу СОХО" главной управляющей структурой по подбору и реализации инвестпроектов с использованием средств инвестиционного фонда, созданного в декабре 2015 года для реализации концепции "Один пояс, один путь".-0-