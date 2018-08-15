Минэкономики оценило, как повышение НДС в России отразится на белорусских экспортерах

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение НДС в России с 2019 года может отразиться на белорусских экспортерах, но серьезных рисков для них не возникает. Такое мнение высказал сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличение внутренних российских цен, с одной стороны, это для нас хороший шанс получить больше выручки валютной. С другой стороны - вопрос спроса на российском рынке, если там произойдет увеличение цены, возможно, несколько снизится спрос на наши товары", - отметил Дмитрий Крутой.

Пока при защите прогноза социально-экономического развития Беларуси и рассмотрении экспортных стратегий ключевых предприятий машиностроения на 2019 год серьезных рисков не просматривается, все контракты предприятий по следующему году подтверждены.

При этом Дмитрий Крутой обратил внимание, что колебания курса российского рубля к доллару для белорусской экономики гораздо более чувствительны, чем повышение НДС в России. Поэтому Национальный банк и правительство отслеживают эту ситуацию.

Как сообщалось, НДС в России увеличится с 2019 года с 18% до 20%.-0-