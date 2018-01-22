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Минфин Беларуси погасил выпуск еврооблигаций 2011 года

Экономика 22.01.2018 | 17:55
Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси погасило выпуск еврооблигаций 2011 года, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Как рассказали в министерстве, 22 января одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму $35,8 млн Министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму $800 млн.

"Несмотря на данное погашение, республика сохранит свое присутствие на еврооблигационном рынке - в обращении будут находиться два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2017 году: на сумму $800 млн со сроком погашения в 2023 году и на сумму $600 млн со сроком погашения в 2027 году", - говорится в сообщении Минфина.-0-

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Министерство финансов, облигации
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