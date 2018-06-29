Минфин не исключает размещения евробондов Банка развития Беларуси в 2018 году

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск евробондов Банка развития Беларуси может состояться в текущем году. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.
Банк развития планирует выпуск еврооблигаций, номинированных в белорусских рублях. Первый замминистра не исключает их размещения в этом году. Процесс, по его информации, находится сейчас в активной фазе. "Техническая готовность есть, - отметил он. - Вопрос только рынка, его состояния, потенциальной цены белорусских облигаций. Здесь вопросов в принципе никаких не будет".
Что касается суверенных евробондов, то их в этом году размещать не планируется.
Как сообщалось, Банк развития рассматривал вопрос выпуска евробондов в белорусских рублях на сумму от 300 до 500 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.313 BYN
|2.315 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0011 BYN
|1.987 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1621 BYN
|3.16 BYN
|3.176 BYN