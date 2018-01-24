Минлесхоз в 2018 году построит два новых цеха деревообработки

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства в 2018 году построит два новых цеха деревообработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Современные объекты появятся на базе Пружанского и Петриковского лесхозов. Строительство цехов будет идти в рамках выполнения отраслевой программы промышленного развития деревообрабатывающих производств Минлесхоза на 2015-2020 годы.
В 2017 году на техническое переоснащение деревообрабатывающих производств было направлено более Br14,2 млн. За эти средства удалось реализовать 26 проектов, из них 6 - по модернизации лесопильных производств, 8 - по установке позиционного оборудования, 2 - по созданию производств по изготовлению древесного топлива, а также другие проекты.
Сейчас в системе Минлесхоза деревообработкой занимаются 70 цехов и 7 мастерских участков. В 2017 году они переработали 3,4 млн куб.м древесины. Техническое переоснащение производств позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. Так, за 2017 год в цехах выпущено 877 тыс. куб.м пилопродукции (120,2% к 2016 году), объем высушенной продукции увеличился на 10 тыс. куб.м и составил 97,3 тыс. куб.м (111,5% к уровню 2016 года).
Модернизацию деревообрабатывающих производств Минлесхоз продолжит и в 2018 году. "Помимо строительства новых цехов лесхозы закупят линии лесопиления, сушильные комплексы, позиционное оборудование. Кроме того, постоянно контролируется обеспечение эффективной загрузки действующих производственных мощностей", - отметили в пресс-службе.-0-
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