Минприроды рассказало о поиске в Беларуси золота, меди, платины и урановых руд

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб сегодня на пресс-конференции рассказал о поиске в Беларуси золота, меди, платины и урановых руд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается поисков золота на территории Беларуси, такие работы проводились по программе освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011-2015 годы. Были поисковые работы в Столбцовском районе Минской области, по результатам которых выделен перспективный участок Зуберово. На достаточно больших глубинах - от 300 до 500 м - обнаружены проявления золота. Теперь необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ. Этот участок внесен в перечень предлагаемых для передачи в концессию для заключения договора с концессионером о поисковых работах и предварительной разведке. Концессионер пока не найден", - сказал Василий Колб.

Всего в перечне 15 объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Последним в мае 2018 года в него было включено месторождение горючих сланцев Туровское, расположенное в Столинском и Житковичском районах. "К сожалению, на данный момент ни одного концессионера нет. Мы разработали концессионные предложения по тем четырем объектам, за которые ответственно Минприроды. Думаю, либо в конце этого года, либо в начале следующего состоится конкурс", - добавил представитель Минприроды.

"Помимо золота, на территории Беларуси есть проявления меди и платины. Платина зафиксирована на участке Зуберово, - отметил Василий Колб. - Есть также перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Площади были выявлены еще лет 20 назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений приостановлены в связи с тем, что они достаточно затратны и требуют хорошего экономического обоснования".-0-