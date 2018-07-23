Минсельхозпрод Беларуси проводит в Москве консультации по поставкам шампиньонов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проводит с Россельхознадзором консультации для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минсельхозпроде.

"Директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Минсельхозпрода Александр Пискун находится в Москве для участия в консультациях по урегулированию ситуации с поставками шампиньонов. Предстоит определить дату приезда инспекторов Россельхознадзора на предприятия, которые занимаются производством шампиньонов", - рассказали в белорусском ведомстве.

Как сообщалось, Россельхознадзор объявил о введении с 24 июля временных ограничений на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-