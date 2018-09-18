Минсельхозпрод и Россельхознадзор проведут в Смоленске совещание по поставкам молока 19-20 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор проведут совещание по поставкам молока 19-20 сентября в Смоленске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минсельхозпроде.
"Во время встречи планируется обсудить вопросы реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 году", - сказали в министерстве.
Также на повестке дня будут вопросы интеграции белорусской информационной системы "AITS-прослеживаемость" с российской информационной системой "Меркурий", обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами.-0-
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