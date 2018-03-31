Минсельхозпрод установил закупочные цены на продукцию растениеводства для госнужд на 2018 год

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены предельные максимальные цены на сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2018 года, закупаемую для государственных нужд. Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия №34 от 27 марта опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, предельная максимальные цена (без НДС) за 1 т ячменя, который поставляется для продовольственных целей составит Br222,46, фуражного ячменя - Br178,15, пивоваренного ячменя - Br287,70.

Стоимость пшеницы (в зависимости от класса) - от Br356,16 до Br291,26, фуражной пшеницы - Br232,69; ржи, поставляемой для переработки в муку - Br205,78, фуражной ржи - Br165,12; овса для продовольственных целей (в зависимости от класса) - от Br212,73 до Br160,48, фуражного овса - Br128,59; гречихи, поставляемой для переработки в крупу (в зависимости от класса) - от Br629,54 до Br521.

В зависимости от класса цена 1 т проса для продовольственных целей - от Br217,72 до Br199,45, а для переработки в корма и на кормовые цели - Br159,51; зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br251,78; маслосемян рапса для пищевых целей - Br670, для технических целей - Br650.

Стоимость 1 т сахарной свеклы установлена на уровне Br61,44 / 49,05 (кондиционная/некондиционная); початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения - Br389,64.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-