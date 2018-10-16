Минск рассчитывает на помощь Шанхая в модернизации городской инфраструктуры

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск заинтересован в партнерстве с китайскими инвесторами для модернизации городской инфраструктуры, особенно в привлечении опыта Шанхая. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев на встрече с делегацией Бюро Советов Народного правительства Шанхая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам очень интересен опыт Шанхая в плане управления городской инфраструктурой, системы "Умный город", транспортной системы, благоустройства, обращения с твердыми коммунальными отходами. Для нас эта тема очень важна, активно ищем партнеров для модернизации городской среды. Поэтому будем рады, если есть китайские инвесторы с инновационными технологиями, которые примут участие в нашей общей работе", - сказал Виктор Лаптев.

Делегация из Бюро Советов Народного правительства Шанхая находится с визитом в столице. Как отметил глава делегации, программа встреч связана с реализацией инициативы "Один пояс и один путь". "Нам интересен ваш опыт в промышленности, металлопереработке, машиностроении. В Беларуси достаточно высокий уровень производства на таких предприятиях, - сказал начальник Бюро Советов Народного правительства Шанхая, советник Народного правительства Шанхая Цзян Пин. - Также очень приятна высокая оценка наших достижений по построению городской инфраструктуры. Но в Шанхае тоже есть пробелы, поэтому мы готовы вместе проанализировать недостатки и выработать общие решения для наших городов".

Цзян Пин также отметил, что он, как и все его коллеги, которые уже бывали в Минске, впечатлен масштабами белорусской столицы и системой управления. Имея личный опыт работы в мэрии, он представляет, насколько непросто обеспечивать порядок и организацию четкой работы всех сфер в городе-миллионнике.

Также стороны договорились в преддверии выставки China International Import Expo в Шанхае (в ноябре этого года) обменяться деловыми контактами ответственных лиц по конкретным направлениям сотрудничества. И представители китайской стороны получили полный перечень инвестиционных предложений от Минска.-0-