Минтранс Беларуси ведет переговоры по организации трансконтинентальных перелетов из Минска

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси ведет переговоры по организации трансконтинентальных перелетов из Национального аэропорта Минск, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы ведем переговорный процесс с различными компаниями. Мы заинтересованы даже создавать определенные условия, чтобы привлечь эти компании, и они летали на тот же Американский континент, в Юго-Восточную Азию. Это сразу начнет работать на привлекательность нашего аэропорта как хаба", - сказал Анатолий Сивак.
"У нас есть информация, что в прошлом году в Америку из Беларуси летало 70 тыс. человек. Это солидная цифра. Мы думаем, каким образом "Белавиа" тоже начнет приобретать воздушные суда для таких перелетов", - добавил министр.
В полной мере возможности для организации трансконтинентальных перелетов появятся с вводом второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. У нынешней есть в этом плане ограничения по приему больших самолетов. "Сейчас на новой полосе практически заканчиваются работы, потом мы выходим на процесс сертификации, который не очень быстрый. Надеюсь, сразу с положительными температурами в следующем году полноценно начнем эксплуатировать вторую взлетно-посадочную полосу", - отметил он.
По мнению министра, назрела необходимость строить второй терминал в аэропорту. Существующий терминал три месяца в нынешнем году работал с максимальной нагрузкой. "Нам надо буквально в следующем году начинать и строить терминал, расширяться, потому что недостаток мощностей", - резюмировал Анатолий Сивак.-0-
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