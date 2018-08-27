Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 августа 2018, Пн
+16°C
Сплошная облачность EUR 2.386
USD 2.0551
RUB 3.0488
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
Президент
Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования
Общество
Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП - Турчин
Экономика
Накануне учебного года квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет победительница конкурса "Учитель года-2017" Светлана Румянцева!
Общество
Уборка зерновых завершилась в Беларуси
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Китай за пять лет инвестировал $70 млрд в экономики стран "Одного пояса, одного пути"
14:27 В мире
У белорусских пионеров появится свой талисман
14:23 Общество
В Гомеле дважды за сутки спасали котов
14:19 Регионы
Житель Молодечно пытался скрыться от ГАИ на угнанном автомобиле
14:07 Происшествия
Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую машину
14:02 Происшествия
Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире в Санкт-Петербурге
13:53 Спорт
Uber станет чаще использовать для перевозок велосипеды и электроскутеры
13:49 Технологии
Минобороны предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение
13:33 Общество
Все школы готовы к началу учебного года - Минобразования
13:26 Общество
Евро и российский рубль на торгах 27 августа подорожали, доллар подешевел
13:23 Экономика
В Минске женщина во время уборки подвала нашла две гранаты
13:16 Происшествия
Житель Пинска подозревается в насилии в отношении инспектора ДПС
13:13 Происшествия
Благотворительная акция "Бегущие города" стартовала в Минской области
12:59 Регионы
Бобруйские ветеринары за взятки предстанут перед судом
12:53 Происшествия
В Барановичах милиционеры вернули украденного йоркширского терьера хозяйке
12:45 Регионы
Санслужба Гродненской области запретила продажу более 100 детских товаров
12:45 Регионы
В Чехии на смену жаре пришли заморозки
12:40 В мире
Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
12:38 Регионы
Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием
12:31 Экономика
В Брестском районе мужчина разбился, сорвавшись с крыши
12:31 Происшествия
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием

Экономика 27.08.2018 | 12:31
Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства позволит повысить эффективность системы контроля за формированием цен на препараты. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Сейчас в Беларуси по закону о лекарственных средствах заявитель при регистрации препаратов в досье указывает заявленную цену, которая является предельной отпускной ценой лекарственного средства. Однако методика определения этой цены нормативными документами не установлена. В соответствии с указом №345, предлагаемая заявителем цена будет подвергаться экономическому анализу. В том числе ее оценят на сопоставимость с отпускными ценами в стране производства, государствах - членах Евразийского экономического союза, а также других референтных странах. Как ожидается, это приведет к снижению цен до уровня средневзвешенных в референтных странах.

В соответствии с указом создается прозрачный и понятный всем участникам рынка механизм регулирования цен. Как считают в Минздраве, это возможно в том числе за счет определения единого алгоритма расчета производителями предельных отпускных цен и конкретных критериев, исходя из которых должен проводиться такой расчет.

Положения документа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарств: 21- для лечения сердечно-сосудистых и 16 - для онкологических заболеваний. По словам Людмилы Реутской, при подготовке указа изучался опыт стран, где такой механизм уже реализуется. Например, в России система регистрации цен действует только в отношении лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предельные отпускные цены на остальные лекарства не регистрируются. В Беларуси пилотный проект по государственной регистрации предельных отпускных цен будет реализован в 2019-2020 годах. Если он даст положительные результаты (то есть в конечном итоге цены на препараты уменьшатся), применение этого механизма расширят. В этом случае его могут распространить на препараты, входящие в перечень основных лекарственных средств, удовлетворяющих жизненно важные потребности населения, а также те, которые используются для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медпомощи в амбулаторных условиях.

Минздрав ведет планомерную работу по сдерживанию роста цен на лекарства как отечественного, так и зарубежного производства. В частности, со всеми участниками рынка заключаются соответствующие меморандумы, эти вопросы рассматриваются на рабочей группе по комплексному анализу рынка лекарственных средств, с фармпроизводителями практически еженедельно проводятся переговоры по снижению цен. Это позволило добиться устойчивого снижения стоимости препаратов. В результате этой работы за последний год цены снижены более чем на 130 наименований. Процент снижения составил от 10% до 79%.

Отечественные производители поставляют на внутренний рынок 36% лекарств с отпускной ценой менее Br2; 26% - с отпускной ценой от Br2 до Br4; 23% - от Br4 до Br10. Таким образом, 85% номенклатуры белорусской фармпродукции отпускается по цене до Br10.-0-

Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в БеларусиОбязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в Беларуси
"Документом предусматривается введение в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили в пресс-службе.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
лекарства, Министерство здравоохранения, цены
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.386 BYN 2.382 BYN 2.387 BYN
USD
2.0551 BYN 2.053 BYN 2.058 BYN
RUB
3.0488 BYN 3.04 BYN 3.054 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Готовы ли общежития к заселению студентов
Все видео

Фотоновости

Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
Все фото

Инфографика

Кто чаще пользуется безвизовым режимом С момента вступления в силу указа о продлении срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 суток прошел месяц.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"
Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ
Новым дуайеном дипкорпуса в Беларуси стал посол Палестины
Суриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерь
Происшествия
Место происшествия. Фото из архива Обвиняемый по делу о гибели детей в недострое в Могилеве не признал вину
Житель Молодечно пытался скрыться от ГАИ на угнанном автомобиле
Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую машину
Общество
Фото из архива Уборка зерновых завершилась в Беларуси
У белорусских пионеров появится свой талисман
Минобороны предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение
Регионы
Вручение подарков Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе
В Гомеле дважды за сутки спасали котов
Благотворительная акция "Бегущие города" стартовала в Минской области
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты минского "Динамо" не смогли победить на выезде "Гомель" в чемпионате Беларуси
Белорусский шахматист Кирилл Ступак победил на международном турнире в Санкт-Петербурге
Перед стартом US Open Арина Соболенко впервые в карьере поднялась в топ-20 рейтинга WTA
Технологии
Фото AFP Uber станет чаще использовать для перевозок велосипеды и электроскутеры
IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам
NASA запустило приложения для селфи и виртуальных экскурсий в космосе
Культура
Оригинальное издание и факсимильный "Букварь". Фото из архива Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Национальной библиотеке
Семейную комедию по-итальянски "Из Неаполя с любовью" покажут в Минске
Исторический музей представит 30 августа видеопроекцию уникальных экспонатов
В мире
Фото Сhinanews. com Число погибших в результате пожара в одном из отелей в Харбине возросло до 20 человек
Китай за пять лет инвестировал $70 млрд в экономики стран "Одного пояса, одного пути"
В Чехии на смену жаре пришли заморозки
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
Минздрав Великобритании посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков
В США выставили на торги передвижной дом Элвиса Пресли
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия