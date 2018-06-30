Миссия МВФ будет работать в Беларуси 9-13 июля

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве фонда.

"Это будет плановая миссия. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране", - отметили в представительстве МВФ в Беларуси.

Ранее плановую миссию Международного валютного фонда анонсировал заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг".-0-