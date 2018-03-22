Мясникович: новые формы работы важны для расширения торгово-экономических отношений с Таджикистаном

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Таджикистану необходимо искать новые формы работы для расширения торгово-экономических отношений. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы, чтобы у нас было больше интересных совместных проектов. Безусловно, надо искать новые варианты работы", - сказал Михаил Мясникович. По его мнению, традиционные механизмы, которые используются при взаимодействии в области торговых отношений, срабатывают не на достаточном уровне. Схема товарного сотрудничества должна дополняться инвестиционной компонентой. Нужно создавать совместные производственные предприятия, компании по оказанию услуг. Когда будет совместный бизнес, совместный интерес, тогда и товарооборот увеличится.

Председатель Совета Республики считает, что для достижения большего эффекта необходимо вовлечь денежно-кредитную систему. Необходимо серьезно подумать, как активизировать сотрудничество именно в финансовой сфере.

Что касается политических отношений с Таджикистаном, они находятся на достаточно высоком уровне, уверен он. В этой связи Михаил Мясникович отметил высочайший уровень доверия, который сложился между лидерами двух стран. В результате плодотворно развиваются и другие направления сотрудничества. "Мы благодарны вашей стране, вашему политическому руководству за поддержку Беларуси на мировых площадках - различного рода международных саммитах, по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, других международных организаций. Мы чувствуем эту поддержку и очень этим дорожим", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Махмадшариф Хакдод и Михаил Мясникович

В то же время необходимо активизировать работу по парламентской линии. Для этого есть хороший инструмент - межпарламентские группы дружбы. Можно работать и дистанционно, и обмениваться делегациями. Однако важно прирастать новыми проектами в реальном секторе, сфере услуг.

При этом Михаил Мясникович уверен в необходимости развития регионального сотрудничества. "Надо задействовать региональный потенциал", - сказал он.

Между Беларусью и Таджикистаном сложились хорошие отношения в образовательной сфере. Ряд университетов реализуют совместные образовательные программы, по которым проходит подготовка кадров для национальных экономик. Перспективным, по мнению Михаила Мясниковича, может стать совместная подготовка научных кадров высшей квалификации.

Махмадшариф Хакдод в свою очередь солидарен с мнением, что между странами сохраняется историческая дружба, доверительные отношения, взаимовыгодное партнерство, и это придает хороший импульс всем направлениям сотрудничества. Что касается торгово-экономических отношений, здесь, как отметил посол, действительно есть резерв для роста. Эти вопросы серьезно обсуждались на заседании таджикско-белорусской межправительственной комиссии, которое недавно прошло в Душанбе. Вскоре в Таджикистане состоится выставка товаров производителей Беларуси. "Есть наша заинтересованность не только в создании совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники. Сейчас потребность есть в плане совместной переработки продукции сельского хозяйства, в первую очередь молока, мяса. И мы очень заинтересованы импортировать продукты питания из Беларуси", - заявил Махмадшариф Хакдод.

Дружба и взаимопонимание между странами, а также наработанная договорно-правовая база позволят и далее плодотворно развивать отношения во всех сферах, добавил посол Таджикистана в Беларуси.-0-