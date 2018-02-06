Мясникович: в развитии торгового обслуживания на селе важно не забывать об отдаленных деревнях и хуторах

6 февраля, Поставы /Корр. БЕЛТА/. В развитии торгового обслуживания на селе важно не забывать об отдаленных деревнях и хуторах. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и правления Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

В торговом обслуживании сельского населения намечается серьезная конкуренция, отметил Михаил Мясникович. При этом многие сетевики при организации торгового обслуживания в регионах ориентируются на районные центры, где уровень доходов населения выше. Спикер подчеркнул, что не стоит забывать и о жителях хуторов, отдаленных деревень. Эти вопросы должны решаться в том числе Советами депутатов, исполкомами.

В сельскую местность приходят сетевые торговые компании, появились успешные частные компании и зарубежные предприниматели, в том числе из Центральной Азии. В Беларуси приветствуют здоровую конкуренцию на рынке, сказал председатель Совета Республики. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость соблюдения всеми участниками рынка национального законодательства.

На заседании обсуждаются пути повышения эффективности торгового обслуживания на селе. Михаил Мясникович напомнил, что в Беларуси приняты декреты, направленные на стимулирование деловой инициативы: №7 о развитии предпринимательства и №1 о содействии занятости. "Это базовые документы, которые позволяют говорить о новых направлениях социально-экономического развития страны. Они соответствии духу решений V Всебелорусского собрания", - сказал спикер.

Отдельно парламентарии рассматривают вопросы повышения конкурентоспособности организаций потребкооперации и совершенствования их деятельности. Участники заседания посетили торговые объекты и промышленно-перерабатывающий комплекс Поставского района: мясоперерабатывающий, квасильно-засолочный цеха, хлебозавод, овощехранилище.-0-

Крупные торговые сети настроены на развитие партнерских отношений с Белкоопсоюзом Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин отметил, что с Белкоопсоюзом у компании складывается конструктивный диалог.