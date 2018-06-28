МНС проведет широкую разъяснительную кампанию по новой редакции Налогового кодекса

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси проведет широкую разъяснительную кампанию по комплексной корректировке Налогового кодекса. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

В настоящее время межведомственная рабочая группа при Министерстве финансов завершает разработку предложений по комплексной корректировке Налогового кодекса. "В связи с тем, что Налоговый кодекс излагается в новой редакции, изменений ожидается больше обычного, а значит, и разъяснительная кампания будет проведена широкомасштабная, - отметила Элла Селицкая. - Важнейшей задачей специалистов налоговых органов будет являться оперативное информирование плательщиков о новых положениях Налогового кодекса через все доступные каналы".

Сейчас основное внимание рабочей группы сосредоточено на редакции Особенной части Налогового кодекса. Кроме того, в работе над текстом уже обсужденных глав нужно учесть все нюансы, увязать нормы различных глав, обеспечить единство построения всех положений. "Завершить эту часть работы планируется в ближайшее время. А дальше пойдет отработка предложений и замечаний заинтересованных, которые поступят после ознакомления с предлагаемым проектом", - пояснила замминистра.

В рабочую группу по комплексной корректировке Налогового кодекса входят около 60 человек - депутаты, представители министерств, ведомств, бизнес-союзов, аудиторских организаций. "Все члены рабочей группы имели возможность представить свои предложения, свое видение решения той или иной проблемы. Все предложения обсуждались, выносилось коллегиальное решение. Такая форма обсуждения помогает найти недостатки либо преимущества того или иного предложения, выработать альтернативное решение", - полагает Элла Селицкая.

Вопросы, по которым не удалось достичь компромисса, выносятся на рассмотрение рабочей группы при Совете Министров под руководством первого вице-премьера Василия Матюшевского. "Такой двойной фильтр дает возможность принимать оптимальные решения, не ущемляя интересы плательщиков и бюджета", - поделилась замминистра подробностями работы над законопроектом.

По ее словам, в новом документе будет целый ряд значимых норм. Проект Общей части Налогового кодекса содержит новшества, которые упростят налоговое администрирование, поддержат добросовестное исполнение налоговых обязательств, облегчат порядок взаимодействия налоговых органов и плательщиков. Предусмотрено изменение подходов к такому болезненному для плательщиков вопросу, как приостановление операций по счетам в банке при неисполнении налогового обязательства. Совершенствуется механизм камерального контроля, предусматривается ограничение суммы пеней, начисленных по результатам проверок, суммой доначисленного налога.

Много новшеств ожидается также в части исчисления отдельных видов налогов. Например, изменятся подходы к определению затрат, учитываемых плательщиками при налогообложении, в частности, будет пересмотрен порядок учета нормируемых затрат. Совершенствуется механизм выставления электронных счетов-фактур по НДС, расширяются возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль, пересматриваются права местных Советов депутатов на установление повышающих коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога.

Предусматривается индексация критериев выручки для применения УСН, пониженное налогообложение имущественными налогами организаций, возводящих новые объекты недвижимого имущества, дальнейшее сближение бухгалтерского и налогового учета.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке