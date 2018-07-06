6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молочно-товарную ферму по белорусским технологиям планируется запустить на Сахалине в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы строим молочно-товарную ферму на Сахалине. Планируем запустить ее в этом году. Скот уже отобран, сейчас прорабатываются вопросы его доставки", - сказал Игорь Брыло.

Белорусскими технологиями в области животноводства также интересуются Монголия, Молдова и другие страны. "Они тоже хотят по белорусским технологиям построить молочно-товарные комплексы с участием белорусских строителей и белорусского оборудования", - добавил замминистра.

Он также рассказал о планах по инвестиционному сотрудничеству с Китаем, Израилем и другими странами. "У нас есть примеры инвестирования и внедрения израильских, чешских, датских технологий в наше животноводство. Израильская сторона проявляет интерес к строительству в Беларуси селекционно-генетического центра в области свиноводства. Сейчас готовится несколько интересных проектов с КНР в Витебской области - это касается молочно-товарных ферм", - отметил Игорь Брыло.-0-