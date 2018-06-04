Монголия готова увеличить закупку белорусской сельхозтехники

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Монголии по-прежнему, как и в советские времена, интересна белорусская продукция сельскохозяйственного машиностроения. Об этом заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, который 3-5 июня посещает Беларусь с официальным визитом, сегодня на встрече с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарубежный гость подчеркнул, что Беларусь и Монголия были и остаются близкими друзьями. Он выразил большую заинтересованность в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью.

При этом глава МИД Монголии считает важным, что обе стороны успешно прошли процесс реструктуризации экономики, положительные итоги которых уже очевидны.

По его мнению, советский период белорусско-монгольских связей - это хороший капитал сотрудничества, который необходимо эффективно использовать. Дамдины Цогтбаатар подчеркнул, что белорусскую продукцию в Монголии все хорошо знают, это действительно хорошие бренды, в особенности машиностроительная, известная хорошим качеством. Монгольский рынок - традиционный для белорусских поставок, государство заинтересовано в расширении экспорта продукции белорусского машиностроения, а также многих других товаров. -0-