Мотовелозавод создаст СП в Узбекистане

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Мотовелозавод" подписало соглашение о намерениях с хокимиятом Андижанской области Узбекистана о создании производства велотехники на территории области. Об этом БЕЛТА сообщила специалист по правовой и маркетинговой работе белорусского предприятия Кристина Бородько.

Стороны договорились об установлении долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также о предоставлении СП преференций и льгот, установленных для других совместных предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане.-0-