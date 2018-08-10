МТЗ готов создать сборочное производство в Нигерии при наличии надежного партнера

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод готов создать сборочное производство в Нигерии при наличии надежного партнера. Эта тема обсуждалась во время визита посла Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стива Дэвиса Угбы на МТЗ, сообщили БЕЛТА на предприятии.

К этому времени проработано три предложения о создании сборочных производств в Нигерии. Идея создания сборочного производства тракторов BELARUS в Нигерии не реализована лишь потому, что компании, которые были намерены сотрудничать с МТЗ, имели проблемы с финансированием. Однако сегодня, как и прежде, завод готов оказать всестороннюю поддержку при создании сборочного производства в Нигерии. Этот вопрос на личный контроль взял посол Нигерии.

В апреле стороны уже обсуждали возможность организации сборочного производства белорусских тракторов в Нигерии и подписали меморандум о взаимопонимании. Африканская делегация подтвердила свои намерения. "Мои регулярные визиты на МТЗ являются доказательством того, что наши намерения серьезные. Я верю в продукцию Минского тракторного завода и хочу поспособствовать продвижению продукции в Нигерии", - сказал Стив Дэвис Угба.-0-