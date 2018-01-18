18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реализацию союзных программ в 2018 году планируется выделить более 3 млрд российских рублей, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед совещанием с представителями государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Беларуси в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в общей сложности (не только по обсуждаемой сегодня тематике) уже сформулировано 11 союзных программ, которые будут реализовываться в 2018 году. На их реализацию планируется выделить свыше 3 млрд российских рублей. На подходе еще 12-я, возможно, в ближайшие два-три месяца будет принято решение", - сказал Григорий Рапота.

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