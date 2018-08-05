На строительстве нового завода "Белгипс" освоено 61 млн евро

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительстве нового завода "Белгипс" в поселке Гатово Минского района уже освоено 61 млн евро. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

"Сдача нового завода - в июле следующего года, но все строительно-монтажные работы мы должны закончить до осени. На сегодняшний день по контракту уже освоено 61 млн евро. По окончании это будет чуть более 70 млн евро", - сказал он.

По его словам, здесь будет производиться 30 млн кв.м гипсокартонных листов, 500 тыс. кв.м пазогребневых плит, 100 тыс. т сухих строительных смесей в год. Это значительный объем, достаточный для обеспечения потребностей внутреннего рынка и для завоевания экспорта.

Как сообщалось, согласно указу от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс" компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс". Условием продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора о реализации инвестпроекта "Модернизация действующего производства ОАО "Белгипс" и строительство завода по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района". Возведение нового предприятия "Белгипс" началось в октябре 2015 года.

Министр также добавил, что сегодня в строительной отрасли реализуются еще ряд проектов. На ОАО "Керамин" идет замена двух линий по производству плитки нового формата, востребованной за рубежом. Завершается реализация проектов ОАО "Гомельстекло", предприятие выходит на промышленную мощность по производству энергоэффективного стекла, в проработке проект документации по сжиганию РДФ-топлива на Красносельском заводе.-0-