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Начал работу совместный Китайско-белорусский проектный институт

Экономика 11.05.2018 | 14:30
Слева - заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич
Слева - заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич
Индустриальный парк "Великий камень" Новости сюжета Индустриальный парк "Великий камень"
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" прошла церемония открытия совместного Китайско-белорусского проектного института, передает корреспондент БЕЛТА.

Институт создан на базе ОАО "Институт Белгоспроект" и китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co.

Выступает главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн
Выступает главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн

Выступает заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.
Выступает заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"Развивая парк, мы столкнулись с тем, что нужно адаптировать наши строительные проекты и китайские нормы, которые отличаются в некоторых моментах довольно серьезно. И чтобы работа по проектированию была успешной, принято решение создать совместный проектный институт, в котором 60% акций принадлежат китайским партнерам, 40% - Беларуси. Институт арендует площади в нашем административном здании, чтобы выполнять заказы наших резидентов", - пояснил глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

При этом он подчеркнул, что совместное предприятие не будет монополистом в парке. "Любой проектный институт Беларуси может участвовать в конкурсе на разработку проектов для нашего парка. Мы хотим использовать опыт всех наших проектных организаций", - заявил глава администрации парка.

Генеральный директор ОАО "Институт Белгоспроект" Сергей Григорьев отметил, что совместная работа позволит сократить время на подготовку проектной документации для объектов парка, а также удешевить работу. "Раньше нам приходилось адаптировать китайские проекты, и эта адаптация требовала серьезных изменений. Если мы будем работать вместе и сразу учитывать и потребности заказчика, и нормы белорусского законодательства, выигрыш во времени будет практически в 2 раза. Кроме того, мы начнем применять те технологии, которые использует наш китайский партнер, в том числе облачные технологии. Это тоже позволит ускорить работу над проектами", - сказал он.

Cовместное предприятие будет работать не только над проектами в "Великом камне", но и по всей стране. "Мы будем участвовать в конкурсах, как и все остальные организации. Надеемся, что наш современный подход и новые технологии станут примером для всех проектных организаций страны", - констатировал Сергей Григорьев.

Торжественная церемония открытия института прошла во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка.-0-

Фото Андрея Покумейко

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Беларусь, Китай
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Китайско-белорусский индустриальный парк Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" создан в соответствии с указом Президента Беларуси, имеет статус отдельной территориальной единицы со специальным правовым режимом, срок действия которого 50 лет.
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