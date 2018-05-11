Начал работу совместный Китайско-белорусский проектный институт

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" прошла церемония открытия совместного Китайско-белорусского проектного института, передает корреспондент БЕЛТА.

Институт создан на базе ОАО "Институт Белгоспроект" и китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co.

Выступает главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн

Выступает заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"Развивая парк, мы столкнулись с тем, что нужно адаптировать наши строительные проекты и китайские нормы, которые отличаются в некоторых моментах довольно серьезно. И чтобы работа по проектированию была успешной, принято решение создать совместный проектный институт, в котором 60% акций принадлежат китайским партнерам, 40% - Беларуси. Институт арендует площади в нашем административном здании, чтобы выполнять заказы наших резидентов", - пояснил глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

При этом он подчеркнул, что совместное предприятие не будет монополистом в парке. "Любой проектный институт Беларуси может участвовать в конкурсе на разработку проектов для нашего парка. Мы хотим использовать опыт всех наших проектных организаций", - заявил глава администрации парка.

Генеральный директор ОАО "Институт Белгоспроект" Сергей Григорьев отметил, что совместная работа позволит сократить время на подготовку проектной документации для объектов парка, а также удешевить работу. "Раньше нам приходилось адаптировать китайские проекты, и эта адаптация требовала серьезных изменений. Если мы будем работать вместе и сразу учитывать и потребности заказчика, и нормы белорусского законодательства, выигрыш во времени будет практически в 2 раза. Кроме того, мы начнем применять те технологии, которые использует наш китайский партнер, в том числе облачные технологии. Это тоже позволит ускорить работу над проектами", - сказал он.

Cовместное предприятие будет работать не только над проектами в "Великом камне", но и по всей стране. "Мы будем участвовать в конкурсах, как и все остальные организации. Надеемся, что наш современный подход и новые технологии станут примером для всех проектных организаций страны", - констатировал Сергей Григорьев.

Торжественная церемония открытия института прошла во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка.-0-

Фото Андрея Покумейко