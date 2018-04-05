"Нафтан" впервые отправил масла в Ирак

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" впервые отправил масла своего производства в Ирак, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Первая партия премиальных масел "Нафтан премьер" и "Нафтан гарант" класса вязкости SAE 5W­30 отправлена иракскому заказчику в конце марта. Отгружено семь 20-футовых морских контейнеров общим весом более 100 т.

В планах - наладить поставки и в другие страны Ближнего Востока.

Производство премиальных всесезонных масел "Нафтан премьер" и "Нафтан гарант" класса вязкости SAE 5W­30 начато на предприятии во втором полугодии 2017 года. Линейка "Нафтан премьер" и "Нафтан гарант" была расширена с учетом востребованности масел класса вязкости SAE 5W-30.

"Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Сейчас на предприятии проводится масштабная модернизация, ее стоимость составляет около $1,6 млрд. Ставится задача 7 ноября 2019 года завершить строительно-монтажные и монтажные работы, к середине 2020-го выйти на проектную мощность.-0-