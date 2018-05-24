НАИП проведет в регионах образовательные семинары по государственно-частному партнерству

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации проведет региональные образовательные семинары по вопросам государственно-частного партнерства, сообщили БЕЛТА в НАИП.
"В областных центрах Беларуси пройдут региональные образовательные семинары для представителей органов местного управления "Государственно-частное партнерство как альтернативный механизм реализации инфраструктурных проектов. Возможности и перспективы ГЧП для регионов Республики Беларусь". Мероприятие стартует сегодня в Бресте. А 25 и 30 мая семинары пройдут в Гродно и Витебске", - рассказали в агентстве.
В качестве экспертов на семинарах выступят представители центра ГЧП НАИП, Министерства экономики, эксперты Европейского банка реконструкции и развития и Европейской экономической комиссии ООН.
Участники смогут ознакомиться со спецификой и практикой работы в сфере государственно-частного партнерства, основными этапами подготовки проектов, особенностями их финансирования, нормами действующего законодательства в этой сфере в Беларуси, возможностями использования механизма ГЧП в качестве альтернативы государственным закупкам при реализации инфраструктурных проектов.
Во время семинаров также будут представлены кейсы проектов, реализованных на принципах государственно-частного партнерства в других странах. Эксперты обсудят практические аспекты подготовки проектов на примере первого пилотного проекта ГЧП в Беларуси "Реконструкция участка автомобильной дороги М-10".-0-
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