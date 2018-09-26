Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в январе-августе составили 40,5% в бюджете Минска

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля налоговых поступлений малого и среднего бизнеса в бюджет Минска в январе-августе текущего года выросла до 40,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак сегодня в мэрии на заседании совета по развитию предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Всего в столице на данный момент зарегистрировано 115 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За январь-август текущего года доля их налоговых поступлений в бюджет Минска выросла до 40,5%: для сравнения, за аналогичный период 2017 года их вклад составил 37,5%. Ежегодно этот показатель увеличивается в среднем на 3-3,5%. Наверное, скоро малый и средний бизнес достигнут отметки в 50%", - отметил Александр Крепак.
/Будет дополнено/. -0-
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