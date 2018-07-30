Нацбанк: ежегодные потери от долларизации можно оценить в сумме около 2-3% ВВП

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий расчетный размер потерь Беларуси от долларизации можно оценить в сумме около 2-3% ВВП ежегодно. Такие данные приводятся в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за первое полугодие, сообщает БЕЛТА.

Потери страны от долларизации сосредоточены прежде всего в области курсовых и инфляционных рисков. С учетом значительных сумм задолженности по валютным кредитам (займам) белорусские предприятия и бюджет могут нести значительные финансовые потери. При снижении курса белорусского рубля к доллару США на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят Br230 млн, потери бюджета от переоценки внешнего долга - Br330 млн.

Долларизация влияет и на темп инфляции, поскольку иностранная валюта участвует в процессе обращения. По оценке Национального банка, общий расчетный размер потерь страны от долларизации можно оценить в сумме около 2-3% ВВП ежегодно.

"Поэтому рублевая составляющая в активах-пассивах банковского сектора должна постепенно стать определяющей. Только в этом случае мы сможем адекватно формировать цену денег в экономике, обеспечивающую достижение цели по инфляции. Это не только усилит работу процентного канала, но и снизит спрос на иностранную валюту", - отмечается в докладе.

В дополнение к принятым решениям по фонду обязательных резервов Национальный банк дал рекомендации банкам по формированию процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в привязке к ключевым индикаторам зарубежных финансовых рынков. Эти изменения способствовали нормализации уровня процентных ставок по вкладам в иностранной валюте, обеспечив при этом более привлекательные условия для сбережения в национальной валюте. Реализованные меры уже позволили увеличить долю рублевой составляющей на 1 июля 2018 года до 38%, сформировать условия для увеличения предложения валюты на внутреннем валютном рынке.

Нацбанк подготовил ряд проектов нормативных правовых актов в области гражданского, банковского и валютного законодательства, которые предусматривают значительное сокращение случаев использования инвалюты в расчетах. Во время работы над новой редакцией Налогового кодекса Нацбанк предложил внести соответствующие корректировки в законодательство по обеспечению поступления в бюджет налогов, сборов, пошлин в белорусских рублях.-0-