Нацбанк и МАРТ вырабатывают механизмы для смягчения роста цен на некоторые товары

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Министерство антимонопольного регулирования и торговли вырабатывают механизмы для смягчения роста цен на некоторые товары. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Глава Нацбанка обратил внимание, что управление инфляционными ожиданиями - один из самых сложных процессов в экономике. Многие страны сталкивались и продолжают сталкиваться с тем, что ощущения людей более высокие, чем фактический рост цен. Принципиальным является восстановление доверия к экономической политике и ее прогнозным показателям. По мнению Павла Каллаура, в этом направлении главным ньюсмейкером должен выступать Национальный банк. "И если он заявляет цель по достижению определенного показателя по ИПЦ - она должна быть выполнена. Небольшие отклонения от среднесрочных целей по инфляции допустимы, но их причину необходимо четко объяснять. Если у общества сформируется мнение, что инфляция будет именно такой, какая заявлена, то и ожидания потеряют свой негатив", - считает он.

При этом с инфляционными ожиданиями Нацбанку и другим ведомствам необходимо бороться совместно, отметил Павел Каллаур. "Есть психологический эффект, когда люди по одной или нескольким группам товаров, принципиально важных для них, формируют свои ощущения на общий рост цен. Сейчас во взаимодействии с МАРТ мы вырабатываем механизмы для смягчения ценовых шоков на отдельные товарные группы. Идеально, чтобы контролируемые государством цены - на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь и другие - увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция", - сказал он.

Большое влияние на ожидание по инфляции оказывает информационная политика. "Она должна быть доступной и прозрачной, чтобы Нацбанк стал центральной фигурой в вопросах освещения инфляции. И его посылы были четко и доступно сформулированы, чтобы влиять на поведение экономических агентов в части ценовой политики. Это одно из условий перехода на инфляционное таргетирование, когда даже вербальные заявления и сигналы центробанка влияют на состояние рынка", - резюмировал глава Нацбанка.-0-