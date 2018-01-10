Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке инвалюты юрлицами и ИП

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным банком принято решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

"Во время проведения мероприятий по поэтапной либерализации валютных отношений Национальным банком принято решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Нацбанка от 28 декабря 2017 года №538, которое вступает в силу через месяц после опубликования", - пояснили в Нацбанке.

Данным постановлением утверждена новая редакция инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций, которой предусмотрено установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутреннем валютном рынке. Так, юридические лица - резиденты смогут осуществлять покупку иностранной валюты по необходимости, определяемой ими самостоятельно. Не устанавливаются также сроки использования купленной иностранной валюты.

Аналогичный порядок совершения валютно-обменных операций будет действовать и для индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с новой инструкцией, при покупке иностранной валюты юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут указывать код направления использования покупаемой иностранной валюты. При этом указание данных кодов будет носить исключительно статистический характер и не будет ограничивать использование приобретенной иностранной валюты по другим направлениям.

Отмена ограничений по целевой покупке иностранной валюты и установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечат большую свободу предпринимательской деятельности и позволят снизить административные издержки субъектов хозяйствования, связанные с необходимостью обращения в Национальный банк за получением разрешений на покупку иностранной валюты на цели, не предусмотренные законодательством, продление сроков хранения и изменение целевого использования купленной иностранной валюты. Принятое решение также создаст условия для развития срочного рынка с использованием производных финансовых инструментов (форварды, валютные фьючерсы, валютные опционы, свопы).

Кроме того, отмена ограничений по целевой покупке иностранной валюты для юридических лиц станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений и обременений, установленных валютным законодательством Беларуси.-0-