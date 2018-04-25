25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель мы для себя поставили, соответственно, мы принимаем все необходимые меры, чтобы достигнуть ее. Работаем в тесном контакте с органами государственного управления, Министерством антимонопольного регулирования и торговли - это наш мандат общий с правительством, и это является одной из целей нашей экономической политики", - отметил Дмитрий Калечиц.

Принятие резких мер для ограничения инфляции не предусматривается. "Есть основные направления денежно-кредитной политики, просчитан целый набор всех необходимых показателей в области денежного предложения, процентных ставок, в области снижения макроэкономических показателей, в рамках этого фреймворка мы пытаемся работать", - добавил зампред Нацбанка.

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