Нацбанк рассказал о новых мерах для дедолларизации экономики

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся новые меры для дедолларизации экономики. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Нацбанк вместе с правительством в последние годы принимают меры, чтобы максимально уйти от использования валюты внутри страны. Из последних новаций - изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте. Важный шаг - работа над изменениями в Гражданский кодекс, предполагающими, что денежные обязательства в иностранной валюте будут возможны, только когда законодательство разрешает расчеты в ней. Также предполагается установить исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования.

По словам Павла Каллаура, необходимо полностью отказываться от точечных преференций в области валютного законодательства. Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством.

При этом глава Нацбанка обратил внимание, что дедолларизацию необходимо проводить вместе с либерализацией валютного законодательства. И ряд шагов в этом направлении сделан: отказ от использования паспортов физических лиц при совершении операций купли-продажи иностранной валюты в банках, отмена целевой покупки валюты, обязательной продажи валютной выручки и другие. "Именно комплексная и параллельная реализация мероприятий в обоих направлениях должна дать синергетический эффект. Хотя, несомненно, многое зависит от психологии и долговременной привычки все измерять в условных единицах. Но если раньше, при высокой инфляции, манипулирование долларами в расчетах еще как-то было оправданно, то при стабилизации национальной валюты необходимо и все расчеты в ней проводить, и договорные отношения номинировать в белорусских рублях. В конце концов, это немаловажный фактор стабильности финансовой системы и экономики в целом", - резюмировал Павел Каллаур.-0-