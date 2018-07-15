Нацбанк: ситуация с ценами на потребительском рынке стабильна

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси стабильна. Это отмечает Национальный банк в своем ежемесячном обзоре динамики изменения потребительских цен и тарифов, сообщает БЕЛТА.

"Агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних четырех месяцев сохраняется на уровне 3,2% в годовом выражении, средняя интенсивность прироста потребительских цен в последние два месяца составляет 2,8%, что свидетельствует о стабильности ценовой ситуации на потребительском рынке", - сообщается в обзоре.

Замедление годовых темпов роста потребительских цен в июне обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении. Цены на плодоовощную продукцию в июне 2018 года снизились на 4,4% относительно июня 2017-го за счет эффекта высокой базы предыдущего года (во втором квартале 2017 года под влиянием неблагоприятных погодных условий отмечался ускоренный рост цен на данную категорию товаров).

Годовая базовая инфляция в июне составила 3,1% (2,9% месяцем ранее). При этом значимое влияние на изменение показателя оказал ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. Без учета данной группы товаров годовая базовая инфляция сохранилась бы на уровне 2,9%, полагают в Нацбанке.-0-