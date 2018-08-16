Нацбанк составил портрет среднестатистического вкладчика

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси составил портрет среднестатистического вкладчика. Обследование по программе "Знай своего клиента" в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физлиц за II квартал 2018 года размещено на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину старше 55 лет, разместившую в банках деньги на сумму Br7 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, разместившего в банках деньги на сумму Br10,2 тыс.

Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физлица одного депозита во всех видах валют в банках страны, на 1 июля составила Br8 тыс. и увеличилась за II квартал на 2,4%.

Основными вкладчиками в белорусских банках являются физические лица - резиденты, которые на 1 июля разместили Br16,1 млрд, или 97,6% от общего объема размещенных вкладов (депозитов). Население по-прежнему предпочитает делать сбережения в иностранных валютах. Удельный вес таких вкладов в общей объеме срочных банковских вкладов (депозитов) на 1 июля составил Br12,4 млрд, или 77,1%, снизившись за II квартал на 2,2 процентного пункта.

За II квартал 2018 года прирост срочных банковских вкладов (депозитов) произошел у Беларусбанка (плюс Br31,5 млн, или 0,4%) и Приорбанка (плюс Br23,1 млн, или 4,1%). Больше всего сбережений населения хранится в Беларусбанке: на 1 июля его доля на депозитном рынке физлиц составила 48,6%. Далее следуют Белагропромбанк (16,9%), Банк БелВЭБ (6,3%), БПС-Сбербанк (4,9%), Белинвестбанк (4,8%) и Приорбанк (3,5%). На остальные банки приходилось 15% сбережений.

Обследование проводилось по направлениям: общая информация по вкладам в разрезе валют, отзывные и безотзывные вклады, категории вкладчиков (резиденты, нерезиденты), сумма на одного вкладчика, гендерный признак вкладчика (мужчины и женщины); возраст вкладчика (до 25 лет, от 26 до 60 лет, старше 60), распределение вкладов по банкам.-0-