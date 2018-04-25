Нацбанк заинтересован в развитии конкуренции с запуском мгновенных платежей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк заинтересован в развитии конкуренции между различными платежными каналами с запуском системы мгновенных платежей, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

Создание сервиса мгновенных платежей - одна из стратегических инициатив Нацбанка. Запуск сервиса должен помочь в развитии конкуренции среди платежных инструментов. Не исключено, что это может повлиять на комиссионные при совершении оплаты через другие каналы.

"Сервис мгновенных платежей должен конкурировать с другими каналами. Естественно, банки будут выстраивать таким образом свою тарифную политику, чтобы получать соответствующие доходы и привлекать клиентов. Мы как регулятор заинтересованы, чтобы все потребители получали качественную и быструю услугу", - отметил Дмитрий Калечиц. При создании сервиса мгновенных платежей акцент будет сделан на скорость и безопасность операций.

Зампред Нацбанка подтвердил ранее озвученные планы по запуску сервиса в 2019 году. "Это проект, который реализуется многими центральными банками развитых стран, Европейский союз активно работает в этом направлении, думаю, мы идем в ногу с нашими коллегами, чтобы таким сервисов могли воспользоваться наши граждане и предприятия в ближайшее время - планируем, что в следующем году", - сказал он.

Данный сервис позволит участникам платежного рынка осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному времени.-0-