Национальный банк с 1 апреля прекращает обратный выкуп аттестованных бриллиантов у юрлиц

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 1 апреля прекращает обратный выкуп аттестованных бриллиантов у юридических лиц, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.
"Национальный банк Беларуси с 1 апреля 2018 года прекращает осуществлять приобретение (выкуп) аттестованных бриллиантов у юридических лиц (включая банки). Данное решение принято с целью оптимизации расходов Нацбанка", - пояснили в управлении информации и общественных связей.
Порядок приобретения (выкупа) аттестованных Национальным банком бриллиантов у физических лиц не изменяется.-0-
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