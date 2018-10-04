Национальный центр субконтрактации заработает в Беларуси к концу года

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр субконтрактации будет создан на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства для развития кооперации между малыми и крупными предприятиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил PR-специалист проекта "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ПРООН в Беларуси Дмитрий Новик на полях форума "Лучшие практики успешных бизнес-инкубаторов и акселераторов: российский опыт", который проходит 4 и 5 октября в Минске.

"В данный момент проходит оснащение будущего центра необходимым оборудованием, подготовка помещений. Если не возникнет никаких заминок, центр откроет свои двери уже к концу этого года", - отметил Дмитрий Новик.

Субконтрактация - это форма производственного аутсорсинга, которая позволяет промышленным предприятиям предложить технологические операции заинтересованным партнерам для повышения эффективности использования собственных недозагруженных производств. Для второй стороны это хорошая возможность оптимизировать свои затраты на приобретение оборудования, необходимого для подобной операции. Завязывание подобной кооперации между различными компаниями Беларуси станет основной целью Национального центра субконтрактации. Еще одна из его задач - расширение трансграничного сотрудничества между странами Евразийского экономического союза.

Создание центра является одним из компонентов реализации крупного проекта "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города"), который реализуют в 2017-2019 годах ПРООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке РФ. Бюджет составляет $1 млн, из которых $300 тыс. направлены на техническое оснащение создаваемых в пилотных городах бизнес-инкубаторов и учебных центров, остальная сумма - на мероприятия.-0-