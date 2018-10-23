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Назаренко: договор о ЕАЭС будет совершенствоваться для снижения барьеров

Экономика 23.10.2018 | 13:26
Виктор Назаренко. Фото из архива
Виктор Назаренко. Фото из архива
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23 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совершенствование Договора о Евразийском экономическом союзе для максимальной защиты союзного рынка от опасной продукции, снижения технических барьеров и выпуска в странах союза товаров, обладающих высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, - такую цель ставят перед собой Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), правительства и предприниматели государств - членов союза. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко во время круглого стола "Совершенствование положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования. Мнение бизнес-сообщества", который прошел сегодня на Международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Обеспечение безопасности продукции - одна из основных задач комиссии, которую она решает вместе с государственными органами, учеными и предпринимателями стран ЕАЭС, - сказал Виктор Назаренко. - Переход на единые техрегламенты и стандарты позволяет союзным государствам говорить на одном языке, работать по единым правилам, ежедневно наполняя рынок множеством самых различных и безопасных товаров".

По словам члена Коллегии ЕЭК, механизмы, заложенные в техническом регулировании, способствуют устранению во многих случаях искусственно созданных барьеров в торговле, являющихся серьезной проблемой для бизнеса. Единая правовая база ЕАЭС помогает достижению этих целей.

Комиссия приняла 46 техрегламентов с момента создания союза. Они регулируют безопасное обращение на едином рынке значительной части взаимопоставляемой продукции: от сжиженных углеводородных газов, нефти, минеральных удобрений и локомотивов до одежды, пищевых продуктов, питьевой воды и игрушек. Речь идет примерно о 85% товаров союзного рынка, сотнях тысяч наименований.

В разработке - еще около 12 техрегламентов, имеющих ключевое значение для развития экономик стран союза. 39 принятых техрегламентов уже вступили в силу. В ноябре этого года начнет действовать техрегламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". В 2019-м вступят в силу еще два, а в 2020-2021 годах - три новых технических регламента.

Как показала практика применения вступивших в силу единых техрегламентов, для достижения установленных в них обязательных требований необходимо четкое взаимодействие комиссии с органами власти стран союза, особенно при решении ситуаций, связанных с применением государствами - членами довольно большого количества изъятий и ограничений, а также с возникновением барьеров.

"Становится очевидным, что сегодня для успешной реализации союзных требований важно провести работу по устранению уже имеющихся противоречий в нормативной базе, которые иногда приводят к проблемам при поставке продукции, произведенной предприятиями стран союза", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Участники круглого стола отметили острую потребность в формировании доказательной базы к техническим регламентам союза - стандартов, программ по разработке межгосударственных стандартов для наиболее полной их реализации. Как отметил Виктор Назаренко, такая работа невозможна без четко выстроенного механизма разработки и применения необходимых межгосударственных стандартов. Очевидны проблемы, связанные с их нехваткой, отсутствием межгосстандартов в отношении методик для оценки соответствия установленным требованиям, в целом - с устареванием фонда ГОСТ.

Министр ЕЭК акцентировал внимание на вопросе взаимного доверия к результатам деятельности аккредитованных организаций, дальнейшего углубления интеграции в этой сфере. "Чтобы повысить доверие к результатам работ по оценке соответствия продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС, следует провести дифференциацию видов ответственности для участников процедур выпуска продукции в обращение. Изготовители, их уполномоченные лица, импортеры, продавцы должны отвечать прежде всего за ее качество и безопасность. Органы по оценке соответствия - за предоставленные услуги, то есть за достоверность результатов и достаточность процедур", - подчеркнул Виктор Назаренко.

В ЕЭК добавили, что сейчас прорабатывается вопрос о разработке отдельного соглашения для определения принципов и подходов к установлению ответственности за нарушения в сфере технического регулирования.-0-

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