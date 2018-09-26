Нефтепродукты для промпредприятий Беларуси будут поставляться без ограничений - Бабич

26 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Нефтепродукты для промышленных предприятий Беларуси будут поставляться Россией без ограничений в рамках подписанных сторонами индикативных балансов. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич, который с рабочей поездкой посещает Могилев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть набор нефтепродуктов, которые необходимы для развития различных отраслей промышленности Беларуси. И в этой части проходит завершающая часть переговоров - мы просто определяемся по конечным цифрам потребления. Безусловно, необходимый объем нефтепродуктов, который нужен для развития предприятий промышленности, будет поставляться без ограничений. Особенно это касается тех предприятий, которые активно развиваются. В частности, достигнуты договоренности об увеличении поставок нефтепродуктов для предприятий нефтехимии на 10-15%", - отметил дипломат.
Поставки нефтепродуктов будут вестись в соответствии с подписанными индикативными балансами, которые будут утверждаться каждый год. "Мало того, в соглашении предусмотрен механизм, что в случае обоснованного увеличения потребления нефтепродуктов эти балансы могут пересматриваться", - добавил Михаил Бабич.-0-
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