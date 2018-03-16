Немецкие производители сельхозтехники заинтересованы в создании СП с белорусскими предприятиями - Сидорский

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Немецкие производители сельхозтехники заинтересованы в создании совместных предприятий с партнерами из стран Евразийского экономического союза, в том числе Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский.

На состоявшемся в марте ежегодном собрании руководства компаний Ассоциации производителей сельхозтехники Германии (VDMA) по инициативе ЕЭК были представлены детальные предложения 24 белорусских предприятий - производителей комплектующих для сельхозтехники, готовых участвовать в кооперации с компаниями VDMA. В частности, свои возможности потенциальным зарубежным партнерам продемонстрировали борисовский завод "Автогидроусилитель" и ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", занимающиеся производством и поставкой элементов гидравлики, несущих элементов и частей кузова.

По словам министра ЕЭК, представители VDMA заинтересованы в налаживании партнерских взаимоотношений с компаниями ЕАЭС, которые производят элементы гидравлических систем, цельнометаллические конструкции, шины и диски, автоматизированные трансмиссии и дизельные двигатели. В числе немецких предприятий, проявивших интерес к развитию сотрудничества с производителями из ЕАЭС, он назвал CLAAS, John Deere, Amazone, Weideman.

Сергей Сидорский отметил, что со стороны ЕЭК созданы все условия для развития сотрудничества предприятий стран ЕАЭС и компаний VDMA, налаживания кооперации и обеспечения поставок качественных комплектующих в целях стимулирования организации производства сельхозтехники на территориях стран союза. Данная работа проводится комиссией в рамках меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и VDMA, а также дорожной картой по его реализации, которые в первую очередь нацелены на устранение барьеров и развитие локализации сборочных производств, созданных иностранными производителями сельхозтехники на территории ЕАЭС.

Министр ЕЭК добавил, что развитие кооперационного сотрудничества предприятий ЕАЭС с зарубежными компаниями является одной из приоритетных задач. ЕЭК активно развивает импортозамещающие производства, стимулирует экспорт и реализует меры, направленные на повышение спроса на сельскохозяйственную технику, а также работает над гармонизацией технических регламентов и стандартов ЕАЭС и Евросоюза в сфере сельхозмашиностроения. ЕЭК планирует разработать общие подходы к учету производственных технологических операций и единый порядок подтверждения отсутствия аналогов комплектующих, производимых в ЕАЭС.

Ассоциация VDMA объединяет более 170 крупнейших немецких производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней, а также сервисных обслуживающих компаний.-0-